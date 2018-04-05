Весна робко входит в Мурманскую область

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области, при прохождении атмосферных фронтов, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°. Гололедица, ухудшение состояния дорог.