Весна в Мурманской области – ночь бодрит, день радует

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров будет находиться преимущественно под влиянием гребня Азорского антициклона. В этот период по Мурманской области в ночные и утренние часы ожидается морозная погода, днём от -4 до +1°.

Завтра, 27 марта, будет облачная c прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём на западе области сильный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -18-23°, днём от -4 до +1°. Гололедица.