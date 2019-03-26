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Мурманская область. Арктика26.03.19 09:50

Весна ясно показала на плохую работу ООО «ЖКХ-Умба»

Прокуратурой Терского района проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства и законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности ООО «ЖКХ-Умба».

11 марта с 12 до 13 часов  при обследовании жилищного фонда установлены факты непринятия ООО «ЖКХ-Умба» соответствующих мер по удалению наледи и сосулек, свисающих с кровель домов по адресам: ул. Октябрьская, 4, ул. Рыбников, 1, ул. Советская, 12, ул. Горная, 52, ул. Дзержинского, 54, ул. Приморская, 38, ул. Приморская,  40.

Таким образом, в действиях ООО «ЖКХ-Умба» усматривались признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 2 закона Мурманской области от 6.06.2003 № 401 – 01 «Об административных правонарушениях», а именно нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа), утвержденных муниципальным нормативным правовым актом, в случае, если установление ответственности за такие действия не отнесено к ведению Российской Федерации (в части непринятия мер по очистки от наледеобразований кровель многоквартирных домов, находящихся под управлением компании).

По фактам выявленных нарушений прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 2 закона Мурманской области от 6.06.2003 № 401 – 01 «Об административных правонарушениях», в отношении генерального директора ООО «ЖКХ-Умба», и направлено для рассмотрения в административную комиссию Терского района.

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