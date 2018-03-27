Мурманская область. Арктика27.03.18 18:03
Весна заглядывает в Мурманскую область только днём
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонов, расположенных в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, наиболее интенсивный на севере области.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -3-8°. Гололедица.
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-Нам интересно Ваше мнение27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 65 человек
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Последние комментарии
евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
Комментарий к новости:Члены «Народного контроля» «зависли» в «Дикси»
sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
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Known
26.03.18 18:25
Я не говорю о смирении, я говорю об институтах власти, их формировании и ответственности. Сегодняшняя трагедия в Кемерово - тому подтверждение. Только она касается других ведомств. Кумовство и коррупц
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