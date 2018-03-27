Весна заглядывает в Мурманскую область только днём

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонов, расположенных в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, наиболее интенсивный на севере области.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -3-8°. Гололедица.