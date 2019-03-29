Весна заставила флотскую столицу перейти на «военное положение»

В администрации муниципалитета под председательством главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова вчера состоялось заседание межведомственной комиссии по ЖКХ. Во встрече приняли участие представители администрации, депутатского корпуса, муниципального контроля, ресурсных и управляющих организаций.

С сегодняшнего дня за подрядными организациями установлен особый контроль, запланированы ежедневные выездные проверки качества уборки улиц, придомовых территорий МКД и состояния кровель.

На устранение выявленных нарушений, в ходе выездных проверок, главой ЗАТО г.Североморск установлен срок - сутки.