Весной состоится XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке, а летом - XXIII фестиваль саамской музыки и культуры

В Оленегорске состоялось рабочее совещание по подготовке к проведению фестиваля детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас лань» и фестиваля саамской музыки и культуры. В нём приняли участие представители администрации города Оленегорска, Центра Культуры и Досуга «Полярная Звезда», ГОБУ «Центр народов Севера», общественная организация Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», родовая община коренного малочисленного народа саами «Мохкйок».

В ходе встречи обсуждались вопросы организации и проведения XIV фестиваля детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город») и XXIII фестиваля саамской музыки и культуры, согласно положений о проведении мероприятий.

По инициативе саамского сообщества в этом году принято решение о проведении фестивалей в разные даты. Традиционно мероприятия пройдут в Оленегорске на базе муниципального учреждение культуры «Центр Культуры и Досуга «Полярная Звезда».

21 апреля состоится XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке, XXIII фестиваль саамской музыки и культуры планируется провести 8 июня.

Организаторами фестивалей выступают ГОБУ «Центр народов Севера», администрация города Оленегорска, муниципальное учреждение культуры «Центр Культуры и Досуга «Полярная Звезда», общественная организация Мурманской области «Ассоциация кольских саамов».