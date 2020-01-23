«Веснушки» из Полярного покорили жюри Международного конкурса-фестиваля «Сокровища Карелии»

Учащиеся Детской школы искусств города Полярный в составе хореографического ансамбля «Веснушки» выступили на Международном конкурсе-фестивале «Сокровища Карелии». На сцене Национального театра Карелии за главный приз боролись более 500 участников со всей России и ближнего зарубежья.

Несмотря на волнение, напряжение и переживания, юные танцоры из Полярного покорили жюри своими талантом и харизмой. «Веснушки» получили высокие оценки профессиональных хореографов и получили приглашение выступить в гала-концерте.

По итогам фестиваля за хореографическую постановку «Наши тропы» ансамблю вручили кубок Гран-при фестиваля и подарочный сертификат на участие в Международном конкурсе в городе Уфа. За эту же постановку руководитель ансамбля Татьяна Серёгина награждена специальным призом жюри «Лучшая балетмейстерская работа». Также ансамбль назван лауреатом 1 степени за хореографическую постановку «Девичья плясовая».

Звание лауреата I степени и специальный приз от жюри «За актёрское мастерство» получила солистка ансамбля Кристина Базикян за номер «Трудный возраст». Лауреатом II степени стала солистка хореографической постановки «Валенки» Ксения Шалатова, дипломы лауреатов II степени также получил дуэт Киры Серегиной и Лидии Комаровой, исполнивший постановку «Бибика», сообщает Министерство культуры Мурманской области.