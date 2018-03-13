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Мурманская область. Арктика13.03.18 14:14

Весомые аргументы в конфликтах северян: ружьё и нож

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение жителя посёлка Ревда, 1982 года рождения, с огнестрельным ранением в область бедра. Согласно заключению медиков травмы расцениваются как причинившие лёгкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в медучреждение, выяснили, что пострадавший был доставлен из п.Дальние Зеленцы Кольского района. Со слов потерпевшего, он получил ранение из гладкоствольного охотничьего оружия «Сайга». Злоумышленник, находился вместе с потерпевшим на рыбалке, после которой у них произошёл конфликт.

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками Росгвардии установили подозреваемого. Это  ранее не судимый житель Мурманска, 1987 года рождения. Он был  доставлен в отдел полиции. В содеянном он признался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

А в другом случае пострадавши оказался мурманчанин, проживающий  в квартире дома на улице Книповича, который был госпитализирован с телесными повреждениями в виде колото-резаной раны ягодичной области и бедра. Врачи квалифицировали как причинившие лёгкий вред здоровью.

Прибыв в медучреждение, сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что он находился в гостях у своего знакомого, где они в компании распивали спиртные напитки. Внезапно между ним и хозяином квартиры произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник, удерживая в руке нож, начал высказывать в его адрес угрозы убийством, после чего нанес ножом не менее двух ударов в область правой ноги.

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску совместно с нарядом патрульно-постовой службы и сотрудниками Росгвардии подозреваемый, - мурманчанин, 1974 года рождения, - был установлен, изобличен и доставлен в отдел полиции.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В содеянном он признался.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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