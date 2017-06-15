Ветер меняется, прохлада в Мурманскую область возвращается

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 июня погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области при прохождении атмосферного фронта ожидается дождь, преобладающая температура воздуха днём +13+18°.

17 июня атмосферный фронт сместится на юг области, в нашем регионе установится северо-восточный ветер и температура воздуха понизится.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +15+20°, в центральных районах до +23°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

15 июня на западе Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, на юге Печенгского и западе Кольского районов, в районе г.Апатиты V региональный класс пожарной опасности.