Ветеран прокуратуры Валерий Борисович Донецкий поделился своим опытом работы со студентами юридического факультета

5 декабря в связи с профессиональным праздником «День юриста» в Мурманском арктическом государственном университете состоялась встреча студентов юридического факультета с ветераном прокуратуры Валерием Борисовичем Донецким.

За годы непрерывной службы Валерий Борисович прошёл путь от старшего следователя прокуратуры г. Североморска до заместителя прокурора Мурманской области. За многолетнюю, добросовестную и безупречную службу неоднократно поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Мурманской области.

Интерес аудитории вызвал рассказ ветерана органов прокуратуры, в ходе которого будущие юристы узнали о работе в органах прокуратуры, о специфике работы по отдельным отраслям надзорной деятельности, об исключительности надзорных полномочий, которыми наделены органы прокуратуры, что обуславливает в свою очередь предъявление высоких требований к кандидатам на должности.

Валерий Борисович рассказал о своём богатом профессиональном опыте, вспомнил интересные случаи из своей практики. В своём рассказе он привлёк внимание слушателей на необходимые человеческие качества, которыми должен обладать юрист, подчеркнул, что авторитет государственной структуры, в том числе прокуратуры, и степень доверия к ней со стороны общества зависят от действий и принятых решений каждого работника.

В завершении встречи, Валерий Борисович пожелал студентам дальнейшей успешной учёбы.