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Мурманская область. Арктика10.01.20 16:04

Ветеранам и лучшим работникам прокуратуры области вручили награды Генерального прокурора Российской Федерации

Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника прокуратуры Российской Федерации. В нём приняли участие прокурор Мурманской области Василий Щербаков, глава региона, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава администрации г. Мурманска Евгений Никора, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, руководители судов и правоохранительных органов региона, работники аппарата прокуратуры области, территориальные и специализированные прокуроры, ветераны и пенсионеры прокуратуры.

Открывая торжественное собрание, с приветственной речью выступил прокурор области Василий Щербаков, который поздравил ветеранов и коллег с профессиональным праздником. Прокурор области выразил благодарность всем работникам органов прокуратуры области за проделанную огромную кропотливую и целенаправленную работу по укреплению законности, за честный, безупречный труд на благо общества и государства.

Особую признательность прокурор области выразил ветеранам, которые десятилетия своей жизни посвятили службе в органах прокуратуры. Ветераны, отдавшие свою молодость, энергию, знания на благо Отчизны всегда в памяти своих учеников и коллег.

– Сотрудники прокуратуры стоят на передовой борьбы с криминальными угрозами и коррупцией. И как бы ни менялись времена, они по-прежнему строго и беспристрастно следят за соблюдением конституционных прав и свобод граждан, – отметил Сергей Дубовой,  председатель облдумы. – Депутаты областной Думы, высоко ценят участие надзорных органов в законотворческой деятельности, в совершенствовании законодательной базы. с прокуратурой мы ведем постоянную совместную работу над региональными законопроектами.

Спикер регионального парламента вручил сотрудникам прокуратуры награды Мурманской областной Думы, пожелал дальнейших успехов в работе и выразил благодарность за компетентность, настойчивость, преданность профессии и внимательное отношение к людям.

Прокурор области в присутствии гостей, работников и ветеранов прокуратуры области вручил награды Генерального прокурора Российской Федерации 21 работнику и 4 ветеранам прокуратуры за безупречную службу в органах прокуратуры, примерное исполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в дело укрепления законности.

За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры и в связи с 298-й годовщиной российской прокуратуры прокурором области поощрено более 30 работника органов прокуратуры области.

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