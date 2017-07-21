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Мурманская область. Арктика21.07.17 17:15

Ветеринарные специалисты Мурманской области ведут мониторинг ситуации по болезням диких популяций рыб

Специалисты комитета по ветеринарии Мурманской области и областной станции по борьбе с болезнями животных с 17 по 21 июля выезжали на рыбоход Нижнетуломской ГЭС и рыбоучетное заграждение (РУЗ) на реке Кола в районе посёлка Магнетиты для мониторинга ситуации по болезням диких популяций рыб.

Из-за позднего прихода летнего тепла на Кольский полуостров высокий уровень воды в реке Кола продлил сроки установки РУЗ и проведения мониторинговых исследований семги кольской популяции до начала второй декады июля. С 10 по 20 июля учтено 883 экземпляра атлантического лосося, погибших – 96 особей.

Рыбоход Нижнетуломской ГЭС на реке Тулома открыт 15 июня, вся проходящая через него семга подвергается осмотру и учёту. В текущем году на рыбоходе Нижнетуломской ГЭС учтено прохождение 4541 экземпляра сёмги.

С начала хода семги зарегистрировано 140 экземпляров с признаками, характерными для ульцеративного дермального некроза (UDN).

Специалисты госветслужбы отобрали пробы для проведения комплекса лабораторно-диагностических исследований во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной ветеринарии им Я.Р. Коваленко, произведена пробоподготовка для выполнения исследований на молекулярном уровне.

Одновременно продолжен мониторинг окружающей среды – нерестовых рек лосося. Отобраны пробы воды, грунта из рек Кола и Тулома. Проведенные на базе Мурманской облветлаборатории исследования не выявили превышения допустимых уровней физико-химических показателей, а также патогенных для рыб бактерий и грибов.

19 июля было проведено внеплановое обследование рыбоводных хозяйств, осуществляющих деятельность на Нижнетуломском водохранилище: ООО «Найнас» и филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». На технологическом отходе отмечено наличие грибов рода Saprolegnia. Отобраны пробы для проведения исследований.

Работы по мониторингу эпизоотической ситуации в водоемах Кольского полуострова комитетом будут продолжены.

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