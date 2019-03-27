Ветреная весна в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 марта погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающихся в Гренландское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, при прохождении атмосферных фронтов снег с мокрым снегом. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 28 марта от -2 до +3°, 29 марта от 0 до +5°.

Завтра, 28 марта, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер западный, юго-западный сильный. Температура воздуха от -4 до +1°. Гололедица.