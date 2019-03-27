Мурманская область. Арктика27.03.19 18:02
Ветреная весна в Мурманской области
Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 марта погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающихся в Гренландское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, при прохождении атмосферных фронтов снег с мокрым снегом. Преобладающая температура воздуха в дневные часы 28 марта от -2 до +3°, 29 марта от 0 до +5°.
Завтра, 28 марта, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер западный, юго-западный сильный. Температура воздуха от -4 до +1°. Гололедица.
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Последние комментарии
Кирилл Андреевич
27.03.19 20:39
А я ещё помню советские времена, когда в "Наптуне" или "Океане" продавали мойвочку всего за 15 копеек килограмм. Но и цена трески на фото тоже радует - как быстро растут цены - народ богатеет!
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27.03.19 12:31
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Зинаида Никонова
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