Ветспециалисты выезжают в отдаленные районы Мурманской области

С учётом высокой востребованности ветеринарных услуг населением Мурманской области, проживающем в удалённых населённых пунктах региона, в конце апреля текущего года специалистами Ковдорской районной ветеринарной станции был осуществлен выездной приём граждан - владельцев домашних животных в поселке Ёнский Ковдорского района.



В ходе мероприятия проводились регистрация и перерегистрация животных, вакцинация против инфекционных заболеваний, в т.ч. против бешенства, оказывались консультации по содержанию, кормлению и лечению питомцев.



Производилась реализация ветеринарных препаратов для лечебно-профилактической обработки животных против гельминтозов и эктопаразитов.



Позднее специалистами государственной ветеринарной службы был организован выезд в поселок Коашва Кировского района с целью оказания ветеринарных услуг владельцам непродуктивным домашних животных.



Оказывались услуги по вакцинации против бешенства, чумы, лептоспироза, энтерита, парагриппа, аденовироза, проводилась регистрация и перерегистрация животных.