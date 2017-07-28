Въезд в город-герой Мурманск со стороны Североморска будет скоро отремонтирован практически полностью

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по ремонту объекта улично-дорожной сети на проспекте Героев-североморцев от улицы Адмирала флота Лобова до железнодорожного переезда.

Это участок – въезд в город с северной стороны, здесь достаточно большой поток грузового и общественного транспорта. Дорога нуждалась в серьезном ремонте. Работы идут по графику – на сегодняшний день уже сняты деформированные слои дорожного полотна. Начались подготовительные работы к укладке нового дорожного полотна – локальное восстановление щебеночного покрытия, розлив битума и установка бортового камня.

Вся эта часть дороги будет покрыта щебеночно-мастичным асфальтом, благодаря этой технологии полотно прослужит более продолжительное время, чем при использовании обычного асфальта. В рамках летней ремонтной кампании уже отремонтировано 14 улиц, еще на шести участках ведутся работы.

– Подрядчики должны понимать, что снижение цены в рамках проведения конкурсных процедур ни в коем случае не должно повлечь снижение качества работ или затягивание сроков сдачи. Поэтому все подрядчики, с которыми мы работаем, находятся под строгим контролем муниципалитета, причем не только в рамках графика, но и качества работ, – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Также Андрей Сысоев обозначил еще один важный момент – выдерживание профиля укладки асфальта, чтобы ни в коем случае на нем не задерживалась вода. Как пояснил глава администрации, это важно в наших климатических условиях, поскольку в течение зимы колебания от минусовой до плюсовой температуры происходят достаточно часто.

После завершения ремонтных работ на этом участке рабочие приступят к следующему – от железнодорожного переезда до выезда из города. Таким образом, въезд в город-герой Мурманск со стороны Североморска будет отремонтирован практически полностью.