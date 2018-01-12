Вездеходы преодолели все преграды в условиях низкой температуры и обильного снегопада

Сегодня в арктической мотострелковой бригаде Северного флота завершились занятия с водителями вездеходов ТТМ-4902ПС-10 по преодолению препятствий на пересеченной местности. Занятия проходили на отдаленном полигоне сухопутных войск Северного флота, где в равной степени были представлены особенности рельефа местности в Заполярье: редколесье, овраги, скопления валунов и тому подобные естественные преграды.

Занятия стали первым учебным опытом для механиков водителей в 2018 году и хорошим испытанием для машин. Тактико-технические характеристики вездеходов позволили без особого труда преодолеть все преграды в условиях низкой температуры и обильного снегопада. Глубина снежного покрова на полигоне местами достигала двух метров.

На Северном флоте парк машин повышенной проходимости постоянно пополняется новыми образами.

В январе 2018 года на вооружение сухопутных и береговых войск Северного флота поступили около двадцати двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «АЛЕУТ».

Машины прошли испытания в арктических условиях и были доработаны предприятием поставщиком с учетом полученных рекомендаций по эксплуатации в данной климатической зоне.