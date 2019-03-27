Вежливого вора-рецидивиста суд не пожалел

В сентябре 2018 года в п. Лиинахамари Печенгского района мужчина совершил хищение имущества, принадлежащего пенсионерке, проживающей в данном населённом пункте. Вор-рецидивист похитил у пожилой северянки имущество на сумму 9900 рублей.

При рассмотрении Печенгским районным судом уголовного дела было установлено, что часть причиненного ущерба подсудимый пенсионерке возместил и принёс ей свои извинения.

Доказательства, исследованные в ходе судебного заседания, подтвердили виновность подсудимого в совершении кражи.На момент совершения преступления обвиняемый находился на испытательном сроке в связи с имеющейся у него условной судимостью. Кроме того, в действиях подсудимого установлен рецидив преступлений, поскольку ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

21 марта суд признал подсудимого виновным в совершении кражи, и, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.