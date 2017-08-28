Вежливый мошенник из Волгоградской области, получив от доверчивой северянки деньги, прислал её сообщение «Прощай»

В полицию обратилась жительница областного центра 1994 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что ранее разместила на популярном сайте бесплатных объявлений информацию о продаже двух мешков муки. 25 августа ей позвонил неизвестный и сообщил, что является капитаном судна, которое в настоящий момент находится в порту Мурманска. Он попросил владелицу муки привезти мешки на судно, при этом запросил у нее персональные данные, чтобы якобы сделать ей пропуск в порт.

Через некоторое время «капитан» снова перезвонил мурманчанке и сообщил, что пропуск готов и она может ехать в порт с мешками муки. Он попросил жительницу областного центра по пути следования перевести на три номера мобильных телефонов денежные средства, пояснив, что у него нет возможности покинуть судно, и пообещал рассчитаться с ней при встрече. Потерпевшая перевела на указанные ей неизвестным номера деньги общей суммой 6800 рублей. Через некоторое время ей на мобильный телефон пришло сообщение с текстом «Прощай», после чего она поняла, что ее обманули и что в порту ее никто не ждет.

В ходе проверки полицейские установили, что мурманчанка перевела деньги на номера телефонов, зарегистрированных в Волгоградской области.

Аналогичным способом мошенники из Волгоградской области обманули еще одну мурманчанку 1984 года рождения, которая продавала через Интернет матрас. Неизвестный позвонил ей и сообщил, что собирается приобрести товар. Назначив место встречи, злоумышленник убедил потерпевшую по пути следования к назначенному месту приобрести алкоголь и перевести на пять номеров мобильных телефонов денежные средства общей суммой 30 тысяч рублей. После перевода денежных средств жительница областного центра приехала в назначенное место встречи, где никакого покупателя не было, после чего поняла, что её обманули.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Обе потерпевшие о подобных случаях обмана ранее не знали.