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Мурманская область. Арктика01.10.18 16:57

Вхождение Мурманской области в федеральную программу по развитию санитарной авиации позволит вдвое увеличить количество вылетов по санитарным заданиям

Вхождение Мурманской области в федеральную программу по развитию санитарной авиации позволит вдвое увеличить количество вылетов по санитарным заданиям, а также использовать санитарную авиацию для оказании медицинской помощи при ДТП. Об этом сегодня на оперативном совещании под руководством губернатора Марины Ковтун сообщила заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова.

«Мы провели переговоры с руководителем северо-западного филиала АО «Национальная служба санитарной авиации». Договор с этой компанией позволит не только увеличить количество вылетов в два раза, но и иметь свою, более мобильную санавиацию», – проинформировала Людмила Ушакова.

На сегодняшний день специализированная, в том числе санитарно-авиационная скорая медицинская помощь на территории региона оказывается территориальным центром медицины катастроф, созданным на базе Мурманской областной клинической больницы. Авиационные услуги по выполнению санзаданий на 2018 год выполняются на условиях аутсорсинга частной авиакомпанией. В основном полеты осуществляются в отдалённые населённые пункты: село Краснощелье Ловозерского района, ЗАТО г. Островной, сёла Чапома, Чаваньга, Пялица и Тетрино Терского района.

«От того, насколько быстро будет оказана неотложная помощь, зависит не только состояние здоровья, но порой и жизнь человека», – подчеркнула глава региона Марина Ковтун и акцентировала внимание руководства Минздрава на вопросах кадровой обеспеченности – увеличение числа полётов санитарной авиации повлечёт за собой изменение подходов к формированию медицинских бригад.

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