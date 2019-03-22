VI конкурс профессионального мастерства выявил лучших молодых автомехаников

Очередным мероприятием регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане – 2019» Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области стал конкурс по профессии «Автомеханик». В соревновании приняли участие студенты колледжей со всей области. Конкурс прошел на базе автобусного депо АО «Электротранспорт».

Открыл конкурс генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков, отметив, что конкурсы профмастерства не теряют своей актуальности, ведь профессионалы сейчас нужны на каждом предприятии.

В этом году организаторы конкурса решили не устраивать проверку знания теории, а подготовить несколько интересных практических заданий.

Сначала конкурсанты поочередно проводили оценивали техническое состояние автомобиля КАМАЗ перед выпуском на линию. Вторым заданием стал замер коренных и шатунных шеек коленчатого вала и замер гильзы цилиндров. Конкурсантам необходимо было также сделать вывод об их пригодности к дальнейшей эксплуатации.

В рамках конкурса студенты также искали неисправности в автомобиле ВАЗ 2105, соревновались в разборке, дефектации и сборке наконечников рулевых тяг автобуса и др.

Конкурс оценивало жюри из числа лучших инженерно-технических специалистов АО «Электротранспорт».

По итогам конкурса определены победители: I место – Антон Смирнов, Апатитский политехнический колледж имени Г.А. Голованова; II место – Егор Гудков, Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота; III место – Королев Максим, Кольский транспортный колледж.

Все конкурсанты получили сертификаты, памятные и ценные подарки от Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и АО «Электротранспорт».