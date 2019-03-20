VI Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» - как срезать законодательные узлы на винтах рыбацких судов

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера в Мурманске открылась VI Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». В пленарном заседании принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Приветствуя участников и гостей конференции от имени губернатора Марины Ковтун и правительства Мурманской области, первый заместитель главы региона отметил, что в текущих экономических реалиях нужны новые стимулы к развитию, и одним из самых острых является вопрос обновления промыслового флота и мощностей по переработке водных биоресурсов.

«Нашим судостроителям, по сути, предлагается совершить технологический прорыв, чтобы приблизиться к мировым стандартам. При этом для поддержания судов в эксплуатационном состоянии необходима не только современная судостроительная промышленность, но и мощная, развитая система судоремонта. Именно поэтому в качестве основной темы пленарного заседания нашей конференции мы выбирали развитие отечественной судоремонтной базы», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора пожелал участникам конференции плодотворной работы и объявил VI конференцию «Рыболовство в Арктике» открытой.

С приветственным словом также выступили заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в Российской Федерации госпожа Берглинд Асгейрсдоттир, генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске господин Эрик Сведал.

В конференции принимают участие около 200 представителей государственных структур, рыбопромышленных и перерабатывающих, судостроительных и судоремонтных компаний, научного сообщества из шести стран. Среди вопросов повестки пленарного заседания – обсуждение актуальных проблем развития рыбохозяйственного комплекса Мурманской области, состояния и перспектив развития судоремонта на верфях Северо-Запада России, использования в данной сфере принципов государственно-частного партнерства.

Также сегодня на полях пленарного заседания в присутствии первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось подписание трёхстороннего Соглашения о сотрудничестве и плана работ на 2019 год между НО «Союз рыбопромышленников Севера», НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана» и Союзом рыбаков Норвегии.

Кроме того, перед началом пленарного заседания проблемы и перспективы развития береговой инфраструктуры обсудили участники круглого стола. В фокусе внимания были, в частности, вопросы подготовки кадров для рыбопромышленного комплекса, в том числе судостроения и судоремонта.

В панельной дискуссии «Судоремонт в решении стратегических задач развития рыбной отрасли» приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и депутаты регионального парламента.

С информацией о состояниях и перспективах развития рыбопромышленной отрасли в контексте модернизации судоремонтной базы, а также об условиях развития судоремонта в Арктике говорили представители федеральной агентства по рыболовству, судостроительной отрасли, рыбопромышленники России. Опытом рациональной организации судоремонта судов поделились представители Норвегии.