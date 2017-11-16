VI ММДН: Особенности и проблемы ведения малого и среднего бизнеса предприниматели обсудили в формате «круглого стола»

Сегодня в рамках VI Мурманской международной деловой недели состоялся круглый стол на тему «Малый и средний бизнес в реализации стратегических программ развития Мурманской области». В работе «круглого стола» приняла участие министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.

Во вступительном слове министр рассказала о том, что нового появилось в законодательстве, регулирующем малый и средний бизнес. Так, с января 2016 года введены «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, расширен перечень видов деятельности, к которым можно применять патентную систему налогообложения, установлен дифференцированный подход к определению годового дохода в зависимости от особенностей конкурентной территории области.

«Наша основная задача как ведомства, курирующего сферу малого и среднего предпринимательства, – своевременное внесение изменений в региональное законодательство, – подчеркнула Ольга Кузнецова.

В ходе дальнейшего обсуждения рассматривались, в частности, темы доступа субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам, снижения финансовых издержек путем кластерного подхода и кооперации, повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Мурманской области.