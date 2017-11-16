VI ММДН: Презентация инвестпроектов в сфере туризма состоялась в ходе инвест-сессии

Сегодня в рамках VI Мурманской международной деловой недели открылась V инвест-сессия, посвященная презентации инвестиционных проектов в сфере туризма Мурманской области.

Приветствуя участников инвест-сессии от имени губернатора Марины Ковтун и правительства Мурманской области, заместитель главы региона Григорий Стратий отметил, что туристическое направление уже давно обозначено как одно из ключевых для социально-экономического развития региона и как одна из точек роста.

«Мурманская область по праву считается центром арктического туризма. Ежегодно регион посещает более 300 тысяч туристов, и ежегодный прирост составляет от 3 до 5 процентов. Возрастает интерес к области иностранных туристов, особенно из Юго-Восточной Азии, а также соседних с нами стран, что очень отрадно. Уверен, что инвест-сессия послужит импульсом для новых бизнес-идей. Для правительства Мурманской области важно развитие туризма в каждом муниципалитете, и возможности для этого значительные. Мы оказываем и впредь готовы оказывать поддержку инвесторам, выбравшим деятельность в сфере туризма», – подчеркнул Григорий Стратий.

В ходе инвест-сессии состоялись презентации туристических субкластеров, расположенных в различных муниципалитетах Мурманской области. В частности, участники мероприятия представили субкластеры «Хибины», «Беломорье», «Полярные Зори», «Териберка», «Оленегорск» и «Печенга», а также отдельные туристические проекты.