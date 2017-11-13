VI ММДН: в рамках «СевТЭК-2017» прошел «круглый стол», посвященный экологии, энергосбережению и инновациям в малой энергетике

В рамках «СевТЭК-2017» прошёл круглый стол, посвященный экологии, энергосбережению и инновациям в малой энергетике. Его организатором выступило региональное министерство энергетики и ЖКХ при поддержке Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области. Участие в дискуссии приняли представители ресурсоснабжающих организаций, энергосервисных компаний и экологи.

Старший советник по энергетике экологического объединения «Беллона» Кристиан Эриксен посвятил доклад перспективным технологиям, реализуемым на территории Норвегии. В свою очередь, специалисты инвестиционной компании «Биоэнерго» рассказали об инновациях, шаг к внедрению которых уже сделан: в активную фазу перешло строительство трех торфяных котельных в Терском районе. Помимо «зелёной энергии» участники обсудили «белый дым» – повышение экологичности котельных, работающих на традиционных видах топлива.

Отдельный информационный блок – энергосервисные контракты, в том числе в бюджетной сфере. В качестве удачного примера представители компании ООО «ЭСКО «Север» привели установленный в областной научной библиотеке автоматизированный теплопункт, который позволит учреждению оптимизировать расходы и получать экономию в несколько миллионов рублей ежегодно.