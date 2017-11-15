VI ММДН: Выездная сессия ПМЭФ в Мурманске открылась брифинг-сессией Российского экспортного центра

Сегодня в рамках работы VI Мурманской международной деловой недели открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста – Арктическим курсом». Цикл мероприятий проводит фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив при поддержке правительства Мурманской области. Директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра Дмитрий Макеев провёл брифинг-сессию, в которой приняла участие региональный министр экономического развития Елена Тихонова.

Обращаясь к собравшимся, Елена Тихонова отметила, что Мурманская область – приграничный регион, экономика которого в значительной степени ориентирована на экспорт. В 2016 году после периода снижения торгового оборота наблюдался рост на 3,4%, который продолжился и в 2017 году. По итогам 9 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот Мурманской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 28% и составил 2,8 млрд долларов США.

«В структуре экспорта основную долю занимают металлы, минеральные продукты и продовольственные товары (рыбопродукция), при этом доля несырьевых товаров в экспорте составляет более 80%. В пятерку основных внешнеторговых партнеров региона по итогам 9 месяцев этого года вошли Швейцария, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Китай. С целью содействия региональным организациям в продвижении товаров, работ и услуг правительством Мурманской области ежегодно проводятся международные конгрессно-выставочные мероприятия, среди которых международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы», Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества, Мурманская международная деловая неделя», - сообщила министр.

Дмитрий Макеев ознакомил аудиторию с основными направлениями работы Российского экспортного центра. В ходе брифинг-сессии обсуждалось, в частности, привлечение внимания промышленного и инвестиционного потенциала к развитию арктических территорий, стимулированию кооперационных связей, углублению процессов международного сотрудничества, росту промышленного производства и формированию новой национальной инициативы по освоению Арктики.