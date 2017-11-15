VI ММДН: юные северяне встретились с путешественником, директором экспедиционного центра «Арктика» РГО Владимиром Чуковым

В рамках VI Мурманской международной деловой недели вчера учащиеся региона встретились с путешественником, директором экспедиционного центра «Арктика» Русского географического общества Владимиром Чуковым. Встреча состоялась на площадке детского технопарка «Кванториум» в Центре дополнительного образования детей «Лапландия».

Владимир Чуков окончил Военную академию бронетанковых войск в Москве, в 1991 году завершил службу в рядах Вооруженных Сил России, имеет 16 правительственных наград. В 1990 году за цикл высокоширотных экспедиций награждён малой золотой медалью им. Н.Н. Пржевальского. По данным независимой международной экспертной группы «Adventure Stats», является первым человеком в мире, кто четырежды достиг Северного полюса на лыжах автономно. В 2007 году ему присвоено звание «Почётный полярник».

Владимир Чуков рассказал юным северянам об истории освоения Русской Арктики, своих путешествиях в Арктику и на Чукотку.