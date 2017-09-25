VI Мурманская международная деловая неделя – ключевое деловое мероприятие арктического региона

Какие законодательные инициативы предлагаются сегодня для формирования государственной политики в Арктике? Как стимулировать развитие межрегиональных и международных связей для формирования новой промышленно-экономической платформы в Арктике? Какого значение международной компоненты в развитии Арктики, сотрудничества в рамках Баренцева/Евроарктического региона?

Эти и другие вопросы станут главными темами для обсуждения на полях VI Мурманской международной деловой недели, которая состоится в Мурманской области с 13 по 17 ноября.