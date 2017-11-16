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Мурманская область. Арктика16.11.17 12:16

VI Мурманская международная деловая неделя – за безопасность на дорогах. В Мурманске начал работу Форум по безопасности дорожного движения стран-участниц Баренцева региона

В рамках VI Мурманской международной деловой недели сегодня в Мурманске впервые начал работу Форум по безопасности дорожного движения стран-участниц Баренцева региона.

Его организаторами являются Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами (РАДОР) и правительство Мурманской области. Участники обсудят актуальные вопросы развития дорожной сети Баренцева региона, реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, регулирование движения тяжеловесного транспорта, сохранность автомобильных дорог, применение инновационных материалов для районов Крайнего Севера, мероприятия по сокращению аварийности на автодорогах и другие вопросы.

К участию в мероприятии приглашены представители министерства транспорта Российской Федерации, Росавтодора, территориальных органов управления региональными и федеральными автомобильными дорогами, подрядных организаций, дорожных администраций Норвегии, Финляндии, Швеции.

Форум открыли выступления губернатора Мурманской области Марины Ковтун и Игоря Старыгина – генерального директора Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР».

Появление в программе Деловой недели форума, посвящённого безопасности дорожного движения, – вполне закономерное явление, отметила глава региона.

«Дороги – кровеносные сосуды экономики. А если говорить о Баренц-регионе, то именно дороги – те главные нити, которые и объединяют наш макрорегион, позволяют наводить мосты не только экономические, но и культурные, туристические, просто человеческие», – подчеркнула Марина Ковтун.

В суровых условиях Заполярья к обеспечению безопасности и «рабочего» состояния дорог приходится априори прилагать большие усилия, особенно зимой. Поэтому обмен опытом в вопросах содержания и ремонта дорог, перевозок пассажиров и грузов, научных исследований и профилактики ДТП в рамках форума важен для всех его участников.

В рамках форума проходит конкурс тематического детского рисунка «Наши дороги жизни». 17 ноября запланированы встречи участников со школьниками, посвящённые вопросам безопасности дорожного движения.

«Правила безопасности дорожного движения должны воспитываться с детства, и здесь мы с вами, уважаемые коллеги, в первую очередь обязаны подавать детям пример», – отметила Марина Ковтун.


Для справки:

VI Мурманская международная деловая неделя проходит 13-17 ноября 2017 года. Ожидается порядка 3,5 тысячи участников, гости из 18 субъектов Российской Федерации и 13 зарубежных стран. 

VI ММДН включает более 20 мероприятий – выездную сессию Санкт-Петербургского экономического форума «Регионы России. Новые точки роста. Арктическим курсом», международные конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», «Полярные маршруты Арктики», «Горнопромышленный комплекс БЕАР – взгляд в будущее», «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов», выставку-конференцию «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс», туристическую площадку «Made in Arctic (Сделано в Арктике)», Неделю науки «Молодая наука Арктики» и др. 

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