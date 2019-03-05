Вице-губернатор Евгений Никора провёл рабочую встречу с делегацией парламента Норвегии по вопросам развития Арктики

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора провёл рабочую встречу по вопросам развития Арктики с делегацией Парламента Норвегии, которую возглавляет Эйрик Сивертсен. Норвежские парламентарии находятся в Мурманской области с ознакомительным визитом.

Приветствуя гостей, Евгений Никора отметил, что к Мурманской области как арктическому региону – в связи с возросшим интересом мирового сообщества к Арктике и Северному морскому пути – приковано внимание многих стран, и в последнее время встречи с иностранными партнерами происходят регулярно. С Королевством Норвегия, особенно с его северными территориями, налажено тесное межрегиональное сотрудничество в таких сферах как образование, культура, здравоохранение, туризм.

«Эти отношения имеют давний и прочный фундамент. Есть очень серьезные перспективы для совместной работы не только в уже существующих, но и в новых направлениях. С развитием крупных инвестиционных проектов на территории Мурманской области наши норвежские партнеры получают дополнительные возможности на конкурентной основе принимать участие в их реализации», – подчеркнул в своем выступлении Евгений Никора.

Председатель делегации по арктическому парламентскому сотрудничеству Эйрик Сивертсен выразил уверенность в необходимости продолжения диалога, который налажен между представителями норвежского Стортинга и органами власти Мурманской области.