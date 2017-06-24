Вице-премьер Дмитрий Рогозин проведёт заседание Госкомиссии по развитию Арктики в Санкт-Петербурге

29 июня в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ФГБУ «ААНИИ») в ходе заседания, которое пройдёт под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, планируется обсудить проблемы и перспективы создания в Арктике современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, энергетическую безопасность арктических субъектов России, а также ход работ по установлению внешней границы континентального шельфа России в Северном ледовитом океане.

Ожидаются доклады руководителей Минкомсвязи РФ, Минприроды РФ, Минэнерго РФ. В заседании примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы арктических субъектов РФ, представители бизнеса и научных организаций.

Выездное заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики состоится на полях Международного военно-морского салона «МВМС-2017».

Напомним, Государственная комиссии по вопросам развития Арктики образована в марте 2015 года правительством РФ в соответствии с указом Президента РФ.

В состав Госкомиссии по вопросам развития Арктики включены руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица субъектов РФ, полностью или частично входящих в состав Арктической зоны, полномочные представители президента России в отдельных федеральных округах, представители аппарата Совета безопасности, администрации президента, других государственных органов, научных и общественных организаций.

председателем Государственной комиссии назначен заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.

Задача Госкомиссии - координировать работу федеральных и региональных властей и других госорганов при решении социально-экономических задач в Арктике, развития транспорта, экологии, международного сотрудничества и обеспечении национальной безопасности.