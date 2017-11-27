Вице-премьер Дмитрий Рогозин в начале декабря проведёт заседание Госкомиссии по развитию Арктики в Санкт-Петербурге

В ходе заседания, которое пройдёт под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, планируется обсудить ход реализации в 2017 году государственной политики РФ в Арктике, формирование там системы обращения с отходами, меры государственной политики в области научных исследований, а также развитие инвестиционных проектов горно-металлургической отрасли.

Ожидаются доклады Минэкономразвития РФ, Минприроды РФ, Минобрнауки РФ и ПАО «ГМК «Норильский никель».

В заседании примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы арктических субъектов РФ, представители бизнеса и научных организаций. Выездное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики состоится в рамках «VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».