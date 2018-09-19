Пособия по безработице обещают увеличить с 1 января 2019 годаРаскатали губу россияне – будущие пенсионеры
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Мурманская область. Арктика19.09.18 17:13

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии рассказала об огромной финансовой поддержке россиян предпенсионного возраста

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит с 1 января 2019 года 11280 рублей.

«В пакете со всеми бюджетами направляется проект закона об установлении минимального размера оплаты труда на 1 января 2019 года МРОТ будет установлен в сумме 11280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения, устанавливаемого по методологии за II квартал предшествующего года, то есть за II квартал 2018 года», - заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Она сообщила, что проект бюджета учитывает ежегодное увеличение МРОТ. «С 1 января 2020 года на 2,9% и с 1 января 2021 года на 2%», - уточнила она.

Максимальный размер пособия по безработице составит с 1 января 2019 года 8 тысяч рублей, сказала также Голикова. «С 1 января 2019 года минимальный размер пособия по безработице возрастает с 850 рублей до 1500 рублей. Что касается максимального размера, то он с 4,9 тысячи рублей возрастает до 8 тысяч рублей»,- сказала она.

- Для граждан в предпенсионном возрасте, то есть за пять лет до общеустановленного пенсионного возраста, это пособие составит 11280 рублей, то есть (размер) равный МРОТ, на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения, - сказала она. Голикова также отметила, что расходы на выплату страховых пенсий в 2019 году составят 6,9 трлн рублей, а к 2021 году вырастут до 7 трлн 570 млрд рублей.

- В бюджете Пенсионного фонда заложено постепенно наращивание расходов на выплату страховых пенсий. В 2019 году они запланированы в сумме 6 трлн 990 млрд рублей. В 2020 году - 7 трлн 320 млрд рублей. В 2021 году - 7 трлн 570 млрд рублей. При этом федеральный бюджет продолжает поддерживать бюджет Пенсионного фонда. Планируется, что объём внебюджетного трансферта в ПФР в 2019 году составит 3,32 трлн рублей, в 2020 году - 3,41 трлн, в 2021 году - 3,31 трлн рублей, - сказала вице-премьер.

- Всего Пенсионный фонд планирует направить на выплату федеральной социальной доплаты пенсии в 2019 году 85,5 млрд рублей, в 2020 году - 77,9 млрд рублей, в 2021 году - 71,7 млрд рублей. Эту выплату получают неработающие пенсионеры с целью доведения пенсий до величины прожиточного минимума в соответствующем регионе. Мы предполагаем, что такую поддержку получат неработающие пенсионеры в количестве 3,8 млн человек. Это важнейшее направление работы по борьбе с бедностью этой категории населения, - сказала Голикова.

Проект федерального бюджета предусматривает рост расходов на социальную сферу в 2019 году на 7,1% до 6,6 трлн рублей, заявила также вице-премьер. «В проекте федерального бюджета закладывается рост государственных расходов на 2019 год по социальной сфере на 7,1% и оценивается в 6,6 трлн рублей. В дальнейшем на 2020 и 2021 год также наблюдается тенденция по увеличению расходов на социальную сферу», - сказала Голикова.

Расходы бюджета на здравоохранение возрастут в 2019 году на 17,3% до 655,5 млрд рублей. Этот объём не включает средства, направляемые через Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), добавила она. Окончательные параметры будут выверяться до внесения проекта бюджета в Госдуму.

По её словам, предполагается, что в 2019 году расходы на образование вырастут на 13,3%. В общей сложности за 3 года на финансирование нацпроектов социальной сферы из федерального бюджета планируется направить 2,8 трлн рублей, добавила Голикова. Окончательная сумма расходов на социальную сферу будет выверяться до внесения проекта бюджета в Госдуму. Также корректировки возможны во время подготовки законопроекта ко второму чтению, сказала вице-премьер.

По её словам, субвенции ФОМС составят в 2019 году 2,07 трлн рублей. «В бюджете фонда заложен рост расходов на субвенции. Они составят в 2019 году 2,07 млрд рублей, в 2020 году - 2,32 трлн рублей и в 2021 году - 2,27 трлн рублей», - сказала Голикова. Она отметила, что проектируемая структура связана с субвенциями регионам на реализацию переданных с федерального уровня полномочий по реализации системы обязательного медицинского страхования.

- За счёт субвенций обеспечивается реализация базовой программы госгарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи, в том числе профилактика и диспансеризация, скорая медицинская помощь и специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная», - сообщила вице-премьер. Субвенции рассчитаны с учётом увеличения расходов на заработную плату медицинским работникам, а также учитывают увеличение численности врачей и медперсонала.

Кроме того, в самом федеральном бюджете, помимо средств ФОМС, заложены средства на здравоохранение на три года в размере 697,7 млрд рублей, напомнила она. «При этом хотела бы обратить внимание, что за три года на борьбу с онкологическими заболеваниями будет направлено в качестве трансферта из федерального бюджета в ФОМС 509,3 млрд рублей», - заметила вице-премьер.

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