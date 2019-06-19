Вице-премьеру Максиму Акимову сообщили о проблеме высоких цен авиабилетов в Мурманске

Глава региона вчера обратился к вице-премьеру Максиму Акимову с проблемой высокой стоимости воздушных перевозок для жителей Мурманской области.

Он отметил, что для нашего региона проблема скачков цен на билеты Мурманск – Москва является очень острой. Цены на авиабилеты в пиковый отпускной период доходят до неадекватных, совершенно недоступных для северян, что беспокоит жителей региона.

Максим Акимов поддержал обеспокоенность главы региона и поручил Минтрансу России совместно с Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта проработать возможные пути снижения цен на авиабилеты по направлению Мурманск - Москва.