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Мурманская область. Арктика31.10.19 09:45

Вице-спикер регионального парламента Наталия Ведищева принимает участие в мероприятиях в рамках заседания Северного Совета в Швеции

В Стокгольме проходит двухдневный Саммит Северных стран и Совет министров Северных стран. Представители пяти государств Северной Европы (Норвегии, Дании, Швеции, Исландии, Финляндии) и трёх автономных территорий (Гренландии, Фарерских и Аландских остров) обсуждают вопросы международного сотрудничества в области экологии, транспорта и связи, культуры и образования, миграционной политики.

В зале заседаний шведского парламента Ригсдага прошли тематические дебаты с премьер-министрами Северных стран по теме «Как скандинавская социальная модель может развиваться и способствовать устойчивым изменениям». Активно обсуждались вопросы о современных общественных движениях и диалоге с новыми народными, молодёжными и массовыми движениями по вопросам изменения климата.

Российская делегация принимает участие в мероприятиях как приглашенный иностранный гость. В этом году в неё традиционно вошли представители Совета Федерации РФ и Государственной Думы, а также депутаты Северо-Западной Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). Наталия Ведищева, которая возглавляет постоянный комитет по межпарламентскому сотрудничеству ПАСЗР, по итогам обсуждений отметила, что различие в оценках тех или иных событий не должны мешать развитию сотрудничества и контактам между людьми.

- В ноябре 2017 года в своём выступлении на Парламентском Форуме Северного Измерения в Европейском Парламенте в Брюсселе я отметила, что на северных территориях живут люди с особым менталитетом, и, несмотря на всевозможные запреты и санкции, скандинавские страны и Россия продолжают тесное сотрудничество на приграничных территориях. Нет сомнений в том, что партнёрские отношения северных регионов наших стран могут служить примером настоящего добрососедства. Народную дипломатию не заменят никакие важные встречи на самых высоких уровнях. Люди хотят быть вместе, дружить, хотят жить в мире, - подчеркнула парламентарий.

Завершающим мероприятием станет встреча членов Президиума Северного Совета и делегации российских парламентариев, на которой пойдёт речь о развитии межпарламентского сотрудничества.

 

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