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Мурманская область. Арктика02.08.17 13:32

Вид части туловища женского тела в бикини, размещённый на рекламном баннере «Рыбалка в удовольствие!», оскорбляет многих мурманчан

Вчера экспертный совет по применению законодательства о рекламе при Мурманском УФАС России провёл своё очередное заседание под председательством врио руководителя  Ирины Поповой. Заседание проходило в заочной форме. В обсуждении вопросов, связанным с проблемами этичности и законности рекламы в регионе, приняли участие представители органов власти, научных организаций, а также представители средств массовой информации.

Поводом для обсуждения стало обращение ВГТРК «Мурман» по вопросу размещения наружной рекламы размером 1,10х2,5 кв. метров при входе в магазин товаров для рыбалки.

Экспертам были представлены фотографии, на которых рекламные баннеры информируют неопределенный круг лиц о товаре, в целях привлечения покупателей  в конкретный  магазин. Изображение на рекламном полотне выглядит следующим образом. Фоном рекламы является фото водоёма, окаймлённое зелёными насаждениями. На переднем плане изображена нижняя часть туловища женского тела в бикини, в левой руке держащая удилище с катушкой. Фото занимает третью часть всего рекламного полотна.  В левом верхнем углу баннера имеется надпись, по стилистике выполненная таким же образом, как и само название магазина. На переднем плане надпись «Рыбалка в удовольствие!».

Возникает вопрос о пристойности такой рекламы, вызывает ли она оскорбительные чувства у населения города Мурманска и области.

Мнения членов экспертного совета разделились пополам.

Вопрос отнесения изображения, к оскорбительному носит субъективно-оценочный характер, который основан на восприятии данной информации каждым человеком в отдельности. Соответственно, возможна ситуация, когда одна и та же реклама оценивается неоднозначно с точки зрения ее этичности различными категориями населения.

Для оценки жителями города рассматриваемой рекламы, Мурманское УФАС России провело опрос общественного мнения, опубликованный на своём официальном сайте: «Считаете ли Вы данную рекламу непристойной?»

По состоянию на 31 июля 2017 года проголосовало 1745 граждан, из которых 1087 голосов (62%) не считают рекламу  непристойной, для 639 голосов (37%)  данная реклама является непристойной и не этичной, и 19 голосов (1%) воздержались.

С учётом совокупного мнения  данная реклама не нарушает ч. 6 ст. 5 закона о рекламе.

Кроме того, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска сообщил, что размещение данной рекламы было не законным и были выданы предписания о её демонтаже.

По итогам обсуждения эксперты рекомендуют рекламодателям принять к сведению мнение части потребителей, чувства которых были задеты,  о непристойности данной рекламы.

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