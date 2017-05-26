Видеоролик о рыбалке в Мурманской области стал лучшим на Северо-Западе в конкурсе «Диво России» - 2017

Просмотрев 700 видеопрезентаций, оргкомитет высоко оценил туристический потенциал Мурманской области, присудив первое место в номинации «Природные объекты».

Мурманская область заняла I место по Северо-Западному федеральному округу в конкурсе «Диво России» - 2017. Финал конкурса по Северо-Западному Федеральному округу состоялся на днях в Калининграде. Конкурс направлен на повышение привлекательности территории России для различных групп туристов, информирование жителей России и других стран об удивительных и уникальных местах России. Творческое состязание позволяет рассказать об этих местах и событиях в эмоциональных и ярких видеопрезентациях.

Мурманская область была представлена в номинации «Природные объекты» роликом о неповторимости морской, речной и озерной рыбалки в Заполярье, богатстве водных биологических ресурсов области и красоте заполярных пейзажей.

Экспертами и членами жюри фестиваля-конкурса выступили известные российские и иностранные специалисты в сфере туризма и маркетинговых коммуникаций, представители ведущих туристских СМИ России.

30 мая в Торгово-промышленной палате РФ в Москве пройдёт всероссийский финал конкурса «Диво России» - 2017.