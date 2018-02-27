Видеозаписи помогли задержать 35-летнего подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего

Следственными органами Следственного комитета России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 12 февраля 2018 года, у дома № 18 по улице Траловой в Мурманске был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. В течение нескольких дней следователи совместно с оперативными службами органов внутренних дел работали над раскрытием и установлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности за совершенное преступление. Благодаря детально спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям: опросу очевидцев и свидетелей произошедшего, а также изъятию записей с камер видеонаблюдения, был установлен и задержан, ранее судимый за грабеж и разбой, мурманчанин, 1982 года рождения, который 12 февраля, находясь возле домов по ул.Траловой, в ходе ссоры, на почве личных неприязненных отношений нанёс не менее 4 ударов в область головы и туловища потерпевшему, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

В настоящее время задержанный вину признал в полном объёме, следствием решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.