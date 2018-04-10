Видимые перемены в развитии инфраструктуры в Кировске и Апатитах – это результат согласованных усилий правительства Мурманской области, муниципалитетов и градообразующего предприятия. Такую оценку глава региона Марина Ковтун дала по итогам контроля за состоянием социальной инфраструктуры городов и проверки эффективности вложения средств консолидированного бюджета региона в объекты здравоохранения, социального обслуживания, культуры и досуга в Апатитах и Кировске.

Так, в Апатитском психоневрологическом интернате завершается крупный инвестиционный проект по реконструкции учреждения. За пять лет возведены три новых спальных корпуса, в сентябре должен быть сдан пищеблок со столовой. В прошлом году в ремонт помещений и оснащение интерната было вложено порядка 12 млн рублей. Люди, которые нуждаются в опеке и заботе, чувствуют себя здесь комфортно, резюмировала глава региона после знакомства с условиями проживания пациентов и общения с ними и персоналом.

Примером своевременного отклика на запросы земляков и качественной слаженной работы муниципальных властей Марина Ковтун назвала врачебную амбулаторию, обслуживающую кировский микрорайон Кукисвумчорр. После закрытия местной поликлиники из-за неудовлетворительного состояния здания администрацией Кировска было принято решение выделить больнице новое помещение и выполнить его капитальный ремонт за счет средств муниципального бюджета в размере порядка 10 млн рублей. За счет средств регионального бюджета амбулатория оснащена медицинским оборудованием и мебелью. После ремонта открытие амбулатории состоялось в ноябре 2017 года. В состав амбулатории входят два терапевтических и один педиатрический участок, физиопроцедурный, процедурный и прививочный кабинеты. Пациенты амбулатории в ходе общения с главой региона отмечали грамотность и вежливость врачей, удобную запись на приём через электронную регистратуру.

«Первичная медпомощь должна быть абсолютно доступной. Руководство муниципалитета с успехом выполнило поставленную перед собой задачу. Нужно своевременно откликаться на запросы и на нужды населения и это всегда найдёт отклик у наших земляков», – подчеркнула Марина Ковтун.

Компания «ФосАгро» подарила Кировску очень насущный объект – комбинат школьного питания – современное предприятие, полностью закрывающее потребность школ района в свежем, вкусном и полезном питании. По итогам знакомства с работой комбината Марина Ковтун отметила очень вдумчивый подход компании к социальной политике на территории присутствия. Кировский комбинат школьного питания начал свою производственную деятельность в начале прошлого года. При реализации проекта были разработаны рацион питания с учетом всех требований, централизованная система по отбору поставщиков, завозу, контролю качества и безопасности продуктов. К организации питания детей привлечен профессионально подготовленный персонал, для повышения качества школьного питания проведена модернизация профессионального оборудования на пищеблоках. Кировский комбинат школьного питания работает по схеме: поставщик (сырье) – комбинат (приготовление полуфабрикатов) – пищеблоки школ (доведение до готовности и отпуск блюд).

Ещё один объект, куда область вкладывает средства вместе с городом и предприятием, – поэтапный ремонт кировского Дворца культуры. На первом этапе отремонтированы вестибюль, фойе и гимнастический зал.

«Когда правительство Мурманской области, муниципалитеты и градообразующее предприятие работают сообща, можно добиться можно таких результатов, перемен, которые нельзя не заметить», – подчеркнула Марина Ковтун.