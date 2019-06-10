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Мурманская область. Арктика10.06.19 09:30

Видяевцы поделились своими печалями с первыми лицами региона

В прошедший выходной день жителям Видяево посчастливилось лицезреть и пообщаться с руководителями Мурманской области – их посетили первые лица исполнительного и законодательного органов власти. В ходе разговора в Доме офицеров жители ЗАТО Видяево задали высоким гостям традиционные вопросы, касающейся и общерегиональной проблематики, и специфики жизни в гарнизоне.

Например, была поднята тема очередей на переселение из военных гарнизонов. Эта проблема касается и других военных городков Заполярья. Особо волнует видяевцев нехватка в местных лечебных учреждениях врачей-специалистов. Жители Видяево рассказали о недостатках транспортного обслуживания, проблемах ЖКХ, отсутствии киносеансов на базе Дома офицеров…

В ответ видяевцы услышали привычные обещания, например, для сокращения времени ожидания приёма в посёлок будут организованы выезды врачебных бригад, а также организован маршрут «Поезда здоровья».

- Все вопросы, прозвучавшие от граждан, взяты на контроль, - подчеркнул Сергей Дубовой, председатепль Мурманской областной Думы. - Поездки в разные уголки области, встречи с представителями предприятий и организаций, с людьми – это важная часть депутатской работы. На местах мы узнаем о «болевых точках» муниципальных образований, проблемах земляков. Встречи с населением укрепляют контакт людей с властью, повышают доверие к ней и ускоряют решение проблем избирателей.

 

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