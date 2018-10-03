VII экологический форум «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий» состоится в рамках Мурманской международной деловой недели

Состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению экологического форума «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий», который состоится в Мурманской области с 15 по 16 ноября. Инициатор форума – генеральный партнер VII Мурманской международной деловой недели ПАО «ГМК «Норильский никель» – проводит его уже в седьмой раз и впервые на территории нашего региона. Правительство Мурманской области выступает соорганизатором форума.

Двухдневная программа мероприятия включает пленарное заседание на тему «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий», а также работу тематических секций. В визит-центре заповедника «Пасвик» в Никеле откроется выездная секция «Развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия как маркеры экологической устойчивости северных территорий». Также одной из основных площадок станет Мурманская областная филармония.

На площадках форума соберутся представители органов государственной власти и местного самоуправления, крупных промышленных предприятий, научных учреждений, а также международные эксперты.