VII Мурманская международная деловая неделя вновь обещает быть успешной

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл пресс-конференцию, посвященную предстоящей VII Мурманской международной деловой неделе, которая состоится с 12 по 16 ноября.

Открывая встречу с журналистами, первый заместитель главы региона отметил, что выбранный в 2012 году формат деловой недели положительно себя зарекомендовал и пользуется хорошим спросом. VII международная деловая неделя вновь обещает быть успешной. Помимо традиционных мероприятий появилось несколько новых площадок. В прошлом году в городе Коле впервые и очень успешно прошла конференция «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города – большие возможности». В этом году количество желающих принять в ней участие возросло. Среди совсем новых мероприятий – международная сессия «Сотрудничество в Арктике». На созданной совместно с МИДом дискуссионной площадке арктические регионы России, Норвегии, Финляндии, Швеции смогут обсуждать темы, связанные со взаимодействием. Для этого губернатор Марина Ковтун пригласила глав северных регионов соседних стран.

«В этой сессии выразили желание поучаствовать и представители других стран, в частности, Исландии и Южной Кореи. Надеюсь, эта площадка станет у нас традиционной», - подчеркнул Алексей Тюкавин.

В этом году ПАО ГМК «Норильский никель» предложило провести в рамках ММДН «Экологический форум».

«Главной темой пленарного заседании «Арктическим курсом» – центрального события Деловой недели, как и прежде, является развитие Арктической зоны Российской Федерации и, конечно, нашего региона, занимающего ключевую роль в арктической повестке. Также тема пленарного заседания предусматривает и законодательный аспект», – сказал Алексей Тюкавин.

По предварительным данным, на VII Мурманской международной деловой неделе ожидается порядка трех тысяч участников из 12 стран (Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия, Корея, Китай, Италия, Казахстан, Южно-Африканская Республика, Швейцария, Канада, Беларусь) и 11 субъектов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Архангельская, Московская, Рязанская, Псковская, Ленинградская и Калининградская области, Республики Карелия и Коми, Приморский край).

Среди важнейших документов, которые будут подписаны на полях VII ММДН, – соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и ПАО «Энел Россия» на сумму 273 миллиона евро, предусматривающее создание новых высокотехнологичных производственных объектов и инфраструктуры в сфере электроэнергетики, а также соглашение о социально-экономическом сотрудничестве Кольского района и ООО «НОВАТЭК-Мурманск» на сумму 5,57 млн рублей о намерении сторон взаимодействовать в решении вопросов обеспечения комплексного социально-экономического развития села Белокаменка сельского поселения Междуречье Кольского района.