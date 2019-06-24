Директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина назначена советником врио губернатора по культуре. Об этом было сообщено на оперативном совещании в областном правительстве.

По словам главы области, поездки по региону показали особую значимость учреждений культуры в повседневной жизни городов и районов Заполярья, особенно малых населённых пунктов. Развитие современного и поддержка классического искусства, обеспечение жителям всей области возможностей для культурного досуга требует серьёзной работы, и здесь не обойтись без авторитетного экспертного мнения.

«Взгляд со стороны самой отрасли принципиально важен, и я очень надеюсь, что советы заслуженных работников искусства, таких как Виктория Владиславовна, помогут нам всесторонне развивать культуру, причём не только в областном центре, но и в наших небольших муниципалитетах», – подчеркнул врио губернатора.

Виктория Владиславовна Чачина трудится в сфере культуры Мурманской области с 1970 года. В течение 10 последних лет руководит Мурманской областной филармонией. Заслуженный работник культуры России, почётный гражданин г. Мурманска, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой личный вклад в развитие культуры Мурманской области.