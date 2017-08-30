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Мурманская область. Арктика30.08.17 09:48

Виновник ДТП, во время которого опрокинулся автомобиль «Форд», скрылся с места происшествия

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

29 августа примерно в 22 часа 47 минут в Александровске на улице Советская водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия девушка 19 лет госпитализирована.

30 августа около 1 часа на 98 км автодороги «Пиренга – Ковдор», Ковдорского района неустановленный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд», водитель которого в последующем съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия мужчина 25 лет госпитализирован. Водитель автомобиля «ВАЗ»  с места происшествия скрылся. По данному факту проводится проверка.

 

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