Виновному в ДТП, в результате которого погиб человек, придётся посидеть в колонии и выплатить компенсацию в 800 тысяч рублей

Прокуратурой города Кировска поддержано государственное обвинение по обвинению жителя города Кировска в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 24-летний кировчанин в сентябре 2017 года, игнорируя возможные тяжкие последствия для себя и для других лиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и совершил ДТП, в результате которого один человек погиб и ещё нескольким гражданам был причинен тяжкий вред здоровью.

По результатам рассмотрения суд согласился с государственным обвинением и признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года.

Одновременно судом удовлетворены исковые требования пострадавшей стороны о компенсации морального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 800 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.