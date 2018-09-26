Виновному в покушении на дачу взятки сотрудникам ДПС придётся оплатить штраф в размере 336 тысяч рублей

Приговором Первомайского районного суда города Мурманска гражданин Белугин признан виновным в покушении на дачу взятки сотрудникам ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области и осуждён по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ к штрафу в размере 336 тысяч рублей.

Осужденный обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, утверждая, по делу установлены основания для прекращения уголовного дела по вследствие его деятельного раскаяния, о чём, по мнению осужденного, свидетельствует его поведение после совершенного преступления: обращение с явкой с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном.

Мурманский областной суд, рассмотрев в заседании от 18 сентября апелляционную жалобу осужденного Белугина, согласился с мнением государственного обвинителя об отсутствии оснований для отмены приговора и прекращении уголовного дела ввиду деятельного раскаяния осужденного, оставив жалобу без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.