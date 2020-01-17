«Вираж» - презентация книги Юлии Боднарюк

19 января состоится презентация книги Юлии Боднарюк «Вираж» в Мурманской областной научной библиотеке. Автор книги – молодая талантливая северянка Юлия Боднарюк.

Выпускница Мурманского государственного технического университета, родилась в Коле, живёт в Мурманске. Юлия начала писать ещё в школе, её первый роман – «Перебежчик» – был включен в «лонг-лист» Независимой литературной премии «Дебют» (2007), выдержал несколько редакций, в 2015 году вышел в петербургском издательстве «Скифия». Презентация романа состоялась в Мурманской областной научной библиотеке.

Новый роман «Вираж» был написан в 2011 году, в 2015-м его опубликовал журнал «Юность». Осенью прошлого года роман был издан на грант губернатора Мурманской области. В основе сюжета – один год из жизни начинающего предпринимателя, футбольного фаната из Санкт-Петербурга.

Гостями презентации станут литераторы Мурманска.