Виртуальное знакомство привело к реальной краже телефона и банковской карты

В полицию Мурманска обратился житель города 1986 года рождения. Заявитель рассказал полицейским, что у него из квартиры пропали телефон и банковская карта, с которой обналичено 25 тысяч рублей. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 35,5 тысячи рублей.

Полицейские опросили мужчину. Мурманчанин рассказал, что познакомился с мужчиной в социальной сети, виртуальное знакомство было решено продолжить в реальной жизни. Потерпевший пригласил молодого человека к себе в гости, они вместе распивали спиртные напитки. После ухода гостя он обнаружил пропажу телефону и банковской карты. Фамилии и адреса своего знакомого он не знает, смог описать только внешность и приметы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску установили, что к краже может быть причастен ранее судимый за мошенничество житель областного центра 1993 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что уходя от нового знакомого, он прихватил с собой телефон и банковскую карту, с которой в дальнейшем снял деньги. В ходе обыска по месту жительства у него изъят телефон потерпевшего, денежные средства он успел потратить.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.