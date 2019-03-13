Виртуальную прогулку по Кольскому Северу совершили посетители Центра дневного пребывания молодых инвалидов

Посетители Центра дневного пребывания молодых инвалидов Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения совершили виртуальную прогулку по Мурманской области с помощью лекции – презентации «Необыкновенные места Кольского Севера». Молодые люди познакомились с природными, историческими и культурными объектами нашего края.

Совершая путешествие по Кольскому полуострову, ребята оказались в Ловозерских тундрах около самого загадочного и мистического места - Сейдозера. Также совершили прогулку по Терскому берегу Белого моря и познакомились со старинным селом Варзуга, где находится памятник деревянного русского зодчества – Церковь Успения Пресвятой Богородицы, которому уже более 300 лет.

Во время лекции желающие поучаствовали в небольшой викторине и узнали о нескольких объектах Мурманской области, занесенных в Красную книгу России и Книгу рекордов Гиннеса, а также узнали, где в Мурманской области можно оказаться на территории трёх соседних государств одновременно.

Особый интерес у ребят вызвал тот факт, что первый космонавт планеты Юрий Гагарин 26 месяцев жил в Печенгском районе и стал первоклассным лётчиком на нашей северной земле.