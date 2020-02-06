Вирус попутал! Оперштаб рассмотрит ситуацию с завышением цен аптеками страны

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России в пятницу на заседании рассмотрит ситуацию с завышением аптеками цен и вопрос о возможном лишении их лицензий, заявила в четверг возглавляющая штаб вице-премьер Татьяна Голикова. «У нас завтра будет первое заседание оперативного штаба конкретно по этому вопросу», - сказала Голикова, отвечая на вопрос, есть ли уже среди аптек кандидаты на лишение лицензии, пишет РИАН.

Вице-премьер добавила, что рассчитывает заслушать Федеральную антимонопольную службу и Росздравнадзор, а также Министерство промышленности и торговли на тему обеспечения промышленностью того потребительского спроса, который сейчас есть на средства индивидуальной защиты, после чего можно будет сказать, какие первоочередные меры будут приняты.