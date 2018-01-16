Мурманская область. Арктика16.01.18 11:37
Вирусов гриппа не обнаружено
По результатам мониторинга на второй неделе текущего года (8-14 января) заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне, обстановка в Мурманской области характеризуется как стабильная, интенсивность эпидемического процесса находится на обычном сезонном уровне.
По данным проводимого на территории области вирусологического мониторинга, обстановка определялась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, вирусов гриппа не обнаружено.
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